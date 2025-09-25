MSB’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere ‘BM’ Vurgulu Destek: 'Memnuniyetle Karşılıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in saldırılarını hız kesmeden sürdürdüğü Filistin’de yaşam mücadelesi devam ederken, dünyayı etkileyen bir gelişme yaşanmıştı. Gazze uluslararası toplumun gündemine taşınmış, BM 80. Genel Kurul'unda Filistin konulu görüşmeler yapılmasına karar verilmişti.

Bu zirve öncesinde 24 saatte dört ülke Filistin Devleti’ni tanıdığını duyurmuştu.

11 ülke daha Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı

BM 80. Genel Kurul'unda "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başlıklı toplantıda 11 ülke daha Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Milli Savunma Bakanlığı, Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısının artışını da değerlendirdi.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada Filistin’i destekleyen ülkelere destek mesajı verildi. MSB açıklamasında “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

