MSB’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere ‘BM’ Vurgulu Destek: 'Memnuniyetle Karşılıyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı, Filistin’i tanıyan ülkelere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Son Güncelleme:
MSB’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere ‘BM’ Vurgulu Destek: 'Memnuniyetle Karşılıyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in saldırılarını hız kesmeden sürdürdüğü Filistin’de yaşam mücadelesi devam ederken, dünyayı etkileyen bir gelişme yaşanmıştı. Gazze uluslararası toplumun gündemine taşınmış, BM 80. Genel Kurul'unda Filistin konulu görüşmeler yapılmasına karar verilmişti.

Bu zirve öncesinde 24 saatte dört ülke Filistin Devleti’ni tanıdığını duyurmuştu.

MSB’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere ‘BM’ Vurgulu Destek: 'Memnuniyetle Karşılıyoruz' - Resim : 1
11 ülke daha Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı

11 ÜLKE DAHA FİLİSTİN'İ TANIMIŞTI

BM 80. Genel Kurul'unda "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başlıklı toplantıda 11 ülke daha Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Milli Savunma Bakanlığı, Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısının artışını da değerlendirdi.

MSB’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere ‘BM’ Vurgulu Destek: 'Memnuniyetle Karşılıyoruz' - Resim : 2
Ulısslararası zirvenin konusu Filistin

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada Filistin’i destekleyen ülkelere destek mesajı verildi. MSB açıklamasında “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

MSB’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere ‘BM’ Vurgulu Destek: 'Memnuniyetle Karşılıyoruz' - Resim : 3

ABD’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere VetoABD’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere VetoDünya

BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Filistin Milli Savunma Bakanlığı Gazze Birleşmiş Milletler
Son Güncelleme:
Erzurum'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Erzurum'da Deprem! AFAD ve Kandilli'den İlk Açıklama Geldi
İsrail’in Katliam Planına Sert Duvar! Hamaslı Komutan Talimatı Verdi İsrail’in Katliam Planına Sert Duvar! Hamaslı Komutan Talimatı Verdi
Ali Koç’tan Sonra Fenerbahçe’de Flaş Ayrılık! Nihat kahveci Canlı Yayında Duyurdu: ‘Tedesco Dönemi Bitti!’ Ali Koç’tan Sonra Fenerbahçe’de Flaş Ayrılık
Aleyna Tilki’nin Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor: Bu Enerjinin Sırrı Ne? Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı