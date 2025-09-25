İsrail’in Katliam Planına Sert Duvar! Hamaslı Komutan Talimatı Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in saldırılarını hız kesmediği Gazze Şeridi’nde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken başlatılan kara harekatı ile şiddetin boyutu artmıştı. İsrail topyekün işgal planını adım adım uygularken, Hamas’ın da binlerce askeri Gazze Şeridi’ne çağırmaya hazırlandığı iddia edildi.

BBC’ye konuşan Hamas’a yakın bir kaynak, Hamas sokaklarında büyük çatışmalar yaşanabileceğini vurguladı.

Gazze Şeridi’nde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

TALİMATI VERDİ

Hamas’ın askeri komutanı İzzeddin El Haddad’ın, tüm savaşçılara “son ve belirleyici savaşa hazırlanmaları” talimatını verdiğini öne sürdü.

İsrail ordusu "topyekun işgal" planı için Gazze Şehri’nin merkezine ilerlerken, Hamas’ın sokak sokak çatışmalara hazırlandığı bildirildi.

Öte yandan BBC tarafından doğrulanan görüntülerde, İsrail'e ait bir tankın Gazze Şehri'nin merkezine yakın El-Hamid Kavşağı’nda bulunduğu, zırhlı araçların da bölgedeki BM ana yerleşkesine yaklaşık 700 metre uzaklıkta konuşlandığı kaydedilmişti.

"Hamas’ın son kalesi" olarak gördüğü Gazze’yi almak isteyen İsrail, şehirde yaklaşık 3 bin Hamas savaşçısının bulunduğunu düşünüyor.

Öte yandan Hamas’ın savaş taktiğini değiştirdiği de konuşuluyor. Daha önce İsrail saldırılarında ölen Hamas'ın eski askeri lideri Muhammed Dayf, İsrail’in üstünlük sağladığı bölgelerde sabit savunma yerine gerilla taktikleri ve pusu yöntemlerine geçilmesi talimatı vermişti.

Gazze’deki görgü tanıkları, değişen taktikler sonrasında İsrail’in şehir içine ani baskınlar düzenlediğini aktardı.

İsrail medyası ise ordunun patlayıcılarla donatılmış uzaktan kumandalı zırhlı araçları Hamas hedeflerine yönlendirdiğini ve militanların saklandığı binaları imha ettiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi