UKOME'den Okul Servisleri İçin Yeni Karar! Artık Zorunlu Olacak

İstanbul’da okul servislerine iç ve dış kamera takılması zorunlu hale geldi. İBB UKOME’nin oy birliğiyle aldığı karar, 2026’da hayata geçecek. Öğrenci güvenliği için atılan bu adım, taksi ve minibüslerdeki kamera sistemine okul servislerini de ekliyor.

İstanbul’da öğrenci taşımacılığına yönelik önemli bir güvenlik adımı atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okul servis araçlarına iç ve dış kamera takılmasını zorunlu kılan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin’in başkanlığında, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci güvenliğini artırmaya yönelik bu düzenleme masaya yatırıldı.

Toplantıda, kent genelinde taksi, minibüs ve taksi dolmuşlarda halihazırda kullanılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarının, okul servis araçlarını da kapsaması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik önerildi. Yeni düzenlemeye göre, okul servislerinde tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’e uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulması zorunlu olacak. Bu sistem, hem araç içindeki güvenliği izlemeyi hem de dışarıdan gelebilecek riskleri kaydetmeyi amaçlıyor.

Karar, UKOME üyelerinin tamamının onayıyla kabul edilirken, uygulamanın 2026 yılı içinde imza süreçlerinin tamamlanmasının ardından devreye girmesi planlanıyor.

