UKOME'den 'Toplu Ulaşım Zammı' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da bulunan AKOM'da gerçekleşti. Toplantıda İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması talep edildi.

Bu çerçevede elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 liraya yükseltilmesi, taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 liraya yükseltilmesi istendi.

BİRÇOK ULAŞIM ARACINDA ZAM TALEBİ

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 liraya yükseltilmesi istendi. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 159 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1644 liraya artırılması talep edildi.

Oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.

Kaynak: ANKA