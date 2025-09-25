Kedi Tüyleri Akciğere Yerleşir mi? Yanlış Bilinen Gerçek Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde sosyal medyada yayılan bazı iddialar, özellikle hayvan severler arasında endişelere yol açtı. Kedi tüylerinin akciğerlere yerleşerek hastalıklara sebep olduğu iddia edildi.

Bu iddiaların ardından bilginin doğruluğu tartışılmaya başlandı. Söz konusu iddialara ilişkin konuşan Acıbadem Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, bu bilginin doğru olmadığını söyledi.

Dr. Jülide Çeldir Emre, bu tür söylentilerin bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

KULAKTAN KULAĞA EFSANEYE DÖNÜŞÜYOR

Dr. Emre, “İnternette hızla yayılan bu tür yanlış bilgiler, zamanla kulaktan kulağa yayılarak birer efsaneye dönüşüyor. Ancak insan vücudu, solunum yoluyla alınan büyük partikülleri filtreleyecek şekilde evrimleşmiştir” dedi.

“AKCİĞERE ULAŞMIYOR”

Dr. Emre, burun kılları, mukus tabakası ve solunum yollarında bulunan siller sayesinde kedi tüyü gibi büyük parçacıkların akciğerlere ulaşmadan dışarı atıldığını vurguladı.

“HİÇBİR BİLİMSEL VERİ YOK”

Ayrıca, Dünya Alerji Örgütü’nün 2020 tarihli raporuna atıfta bulunan Emre, "Evcil hayvan tüyleri alerjik bireylerde bazı belirtilere neden olabilir, ancak kedi tüylerinin doğrudan akciğer dokusuna yerleştiğine dair hiçbir bilimsel veri yok" diye konuştu.

Alerjisi olan bireyler için de çözüm yolları sunan Dr. Emre, alerjik reaksiyonların genellikle tüylerin üzerindeki proteinlerden, özellikle de kedi tükürüğü ve derisinden kaynaklanan “Fel d 1” adlı proteinden kaynaklandığını söyledi. Amerikan Alerji Akademisi’nin önerilerini paylaşan Emre, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

Kedinizin yatak odasına girmesine izin vermeyin.

HEPA filtreli hava temizleyiciler ve süpürgeler kullanın.

Kumaş yüzeylerle teması sınırlayın, giysilerinizi açıkta bırakmayın.

Ellerinizi sık sık yıkayın, gerekiyorsa medikal destek alın.

Kedi kumunu temizlerken maske takın ve mümkünse açık havada yapın.

Uzm. Dr. Jülide Çeldir Emre

Kaynak: İHA