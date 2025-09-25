Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu ile bu yaşananları birlikte anmak istemem. Berhan Şimşek de eski CHP İstanbul İl Başkanı'ydı, çok önemli bir görev. O nedenle bugüne kadar kendisine sabredilen biri. Çok fazla şey var, gösterilen çok fazla sabır var. Ancak bıçak artık kemiğe dayandı. Partiye kayyım atandığı gün böyle bir şey yapılması...

'Canım Gürsel abim' demek benim içinde en kolayıydı. Ama babam olsun kayyım böyle bir şey yapmam. Yarın öbür gün bu işler bittiğinde yine Gürsel Tekin'in insani bir ihtiyacı olduğunda elini ilk ben tutarım. Ama böyle bir şeye izin verilemez. İlk gün kabul etseydik kayyımı bugün bambaşka bir Türkiye olurdu.

(Kılıçdaroğlu'nun mahkemeden kayyım kararı beklediği iddiası) Benim işim eski genel başkan hakkında böyle şeyler konuşmak değil. Partiden bir kısım insanlar Kemal Bey ile birlikte sanki bize karşı duruyormuş gibi iddialar falan hiç hoş değil. Kemal Bey'e de böyle bir şeyi asla yakıştırmam. Onun adını kullanarak da ona bazı şeyler mal edenler var. Kemal Bey hakkında kendim görmediğim hiçbir şeye itimat etmem, ona saçma sapan yerlerden saldırılara da sonuna kadar karşıyız. Hele aileye laf alan... Ben Kemal Bey'in eşine yapılanı kendi eşime yapılmış sayarım. Kemal Bey'in de beni eleştirme hakkı var çünkü eski genel başkanım. Benim onu eleştirme hakkım yok çünkü ben mevcut başkanım, bana hürmet etmek düşer."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi