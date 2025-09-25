Meteoroloji’den Kritik Uyarı! İstanbul'a Sonbahar Sert Geliyor... Tarih Verildi, Ne Kadar Sürecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini duyurdu. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde 10 dereceye varan sıcaklık düşüşleri ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Marmara’da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde belirgin şekilde düşeceğini belirterek, “Marmara’da şu anda sıcaklıkların 24-25 derece civarında olduğunu düşünürsek, neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var” dedi.

Demirhan, Marmara Bölgesi’nde geçen yıl kar yağışlarının beklenen seviyelerde gerçekleşmediğini hatırlatarak, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde olabileceğini vurguladı.

Sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor

4 EKİM'E KADAR YAĞIŞ VAR

Önümüzdeki haftalara ilişkin değerlendirmede bulunan Demirhan, "Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük takip edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Eylül 2025 tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarında yerel sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olabileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, soğuk havalar kapıda

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Batı Karadeniz’de Düzce’de öğle saatlerinden itibaren, akşamdan itibaren ise Sinop ve Kastamonu kıyılarında yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile gece Samsun’un kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların Ege’de 30 derece civarında, Akdeniz’de 35 dereceye kadar, Güneydoğu Anadolu’da ise 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, güncel bir uyarı bulunmadığını ancak vatandaşların özellikle kuzey bölgelerde görülecek yerel sağanak yağışlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi