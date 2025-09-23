Özel'den İlk Açıklama: AKP Dönemiyle Karşılaştırdı, Yavaş'a Sahip Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre 32 konserde idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB'ye yönelik operasyonun ardından ilk kez açıklama yaptı.

Açıklamasına başında, ABB’ye yönelik bir ‘algı operasyonu’ ile karşı karşıya olduklarını belirten Özel, durumu şöyle özetledi:

“Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Hal böyleyken, meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor."

CHP lideri Özgür Özel

OPERASYONU GÖKÇEK’İN DUYURMASINA TEPKİ

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in operasyondan saatler mnce haberdar olmasına tepki gösteren Özel, “Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya “hırsız” ya “FETÖ’cü” denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı saatler öncesinden, operasyondan haberdar. Sosyal medyadan “bomba” görseliyle duyuru yapıyor” diye yazdı.

YAVAŞ'A SAHİP ÇIKTI

Özel, “Gerçek ise şudur: Ak Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolardır. Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız!” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi