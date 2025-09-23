Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Konser Soruşturması: Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 130 konser için bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 1 Ocak 2021 ile 10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlediği konserlere ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında ABB'nin bu dönemde toplam 234 konser organize ettiği, 104 konser alımına dair detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

130 KONSER İÇİN 759 MİLYON LİRA ÖDENDİ

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, 130 konser hizmeti için toplam 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı. Raporda, 32 konser hizmet alımının piyasa rayiç fiyatlarının üzerinde olduğu ve yüklenicilere ödenen miktarların aşırı yüksek olduğu belirtildi.

'154 MİLYON LİRA ZARAR' TESPİT EDİLDİ

Raporda, piyasa fiyatlarına uygun olmayan konser hizmet alımları nedeniyle belediyenin yaklaşık 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı kaydedildi. Bu durum, belediye kaynaklarının verimli kullanılmadığına dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

MASAK VERİLERİ İLE ÖDEMELER ANALİZ EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan veriler üzerinden yapılan incelemede ise, konser veren sanatçılara ödenen ücretlerin belediye tarafından yapılan toplam ödemelerin sadece yüzde 20’sini oluşturduğu belirtildi. Geri kalan yaklaşık yüzde 80’lik bölümün ise aracı firmaların kasasına girdiği bildirildi.

Kaynak: İHA

