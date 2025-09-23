Kocaeli’de 5 Katlı Apartmanda Yangın! 1 Kişi Dumandan Etkilendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yangında dairede hasar oluştu.

EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA