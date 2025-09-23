Kocaeli’de 5 Katlı Apartmanda Yangın! 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Kocaeli’de 5 Katlı Apartmanda Yangın! 1 Kişi Dumandan Etkilendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yangında dairede hasar oluştu.

EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Aydın’da Korkunç Bıçak Parası İddiası! Doktor ve Sekreteri Adliyeye Sevk Edildi Aydın’da Korkunç Bıçak Parası İddiasında Yeni Gelişme
Meteoroloji ve AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Sağanak Yağış Alarmı! Sıcaklıklar 10 Derece Düşecek İstanbul'da Sağanak Yağış Alarmı! Sıcaklıklar 10 Derece Düşecek
Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’