Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'

CHP'ye yönelik peş peşe operasyonların arkasından gelen "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım" kararı ve parti kurultayının yargıya taşınmasıyla ana muhalefet partisi, son dönemde ciddi bir kriz yaşıyor. Bu konuda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mahkemeden çıkacak kayyım kararını beklediği ve görevine bu yolla geri dönmek istediği iddia edilirken, eski CHP liderine ve ailesine gelen hakaret boyutundaki tepkiler de dikkat çekiyor.

ALTAYLI'DAN TEPKİ ÇEKEN İDDİA

Son olarak tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya attığı iddia herkesi şoke etti. Altaylı, görüştüğü CHP’li isimlere Selvi Hanım’ın bu süreçteki tutumunu sorduğunu belirterek, milletvekillerinden "Selvi Hanım, Kemal Bey’i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir" yanıtını aldığını ileri sürdü.

Fatih Altaylı'nın, aktif siyasetin içinden bir isim olmayan Selvi Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde hedef göstermesine CHP'den tepki yağarken, bugün TELE1 ekranında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yapılana sessiz kalmayarak Kılıçdaroğlu çiftine destek verdi.

'SALDIRILARA SONUNA KADAR KARŞIYIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu'na çirkin bir saldırı olduğunu vurgulayan Özel, "Onun adını kullanarak ona bazı şeyler mal edenler var. Kemal Bey hakkında kendim görmediğim hiçbir şeye itimat etmem, ona saçma sapan yerlerden saldırılara da sonuna kadar karşıyız. Hele aileye laf eden... Ben Kemal Bey'in eşine yapılanı kendi eşime yapılmış sayarım" diye konuştu.

