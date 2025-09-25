Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya attığı iddiaya tepki yağarken, CHP lideri Özgür Özel de duruma sessiz kalmadı. Kılıçdaroğlu'na yönelik, özellikle ailesi üzerinden saldırılar yapıldığını vurgulayan Özel, "Ben Kemal Bey'in eşine yapılanı kendi eşime yapılmış sayarım" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'ye yönelik peş peşe operasyonların arkasından gelen "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım" kararı ve parti kurultayının yargıya taşınmasıyla ana muhalefet partisi, son dönemde ciddi bir kriz yaşıyor. Bu konuda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mahkemeden çıkacak kayyım kararını beklediği ve görevine bu yolla geri dönmek istediği iddia edilirken, eski CHP liderine ve ailesine gelen hakaret boyutundaki tepkiler de dikkat çekiyor.

Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' - Resim : 1
Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu

ALTAYLI'DAN TEPKİ ÇEKEN İDDİA

Son olarak tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya attığı iddia herkesi şoke etti. Altaylı, görüştüğü CHP’li isimlere Selvi Hanım’ın bu süreçteki tutumunu sorduğunu belirterek, milletvekillerinden "Selvi Hanım, Kemal Bey’i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir" yanıtını aldığını ileri sürdü.

Fatih Altaylı'nın, aktif siyasetin içinden bir isim olmayan Selvi Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde hedef göstermesine CHP'den tepki yağarken, bugün TELE1 ekranında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yapılana sessiz kalmayarak Kılıçdaroğlu çiftine destek verdi.

Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' - Resim : 2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

'SALDIRILARA SONUNA KADAR KARŞIYIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu'na çirkin bir saldırı olduğunu vurgulayan Özel, "Onun adını kullanarak ona bazı şeyler mal edenler var. Kemal Bey hakkında kendim görmediğim hiçbir şeye itimat etmem, ona saçma sapan yerlerden saldırılara da sonuna kadar karşıyız. Hele aileye laf eden... Ben Kemal Bey'in eşine yapılanı kendi eşime yapılmış sayarım" diye konuştu.

Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'Güncel
AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu! '3 Kuruşluk Tazminat Davası da YoldaAKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu! '3 Kuruşluk Tazminat Davası da YoldaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Selvi Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vietnam Devlet Başkanı ile Bir Araya Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Vietnam Devlet Başkanı ile Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da: Kritik Görüşme Bugün! Gözler O Saate Çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da: Kritik Görüşme Bugün! Gözler O Saate Çevrildi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan 'Türkiye' Çıkışı! BM Kürsüsünden Seslendi Ahmed Şara'dan 'Türkiye' Çıkışı! BM Kürsüsünden Seslendi
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Konser' Operasyonu! Sıra Sanatçılarda, İfade Verecekler Sıra Sanatçılarda, İfade Verecekler
ÇOK OKUNANLAR
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti