Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Konser' Operasyonu! Sıra Sanatçılarda, İfade Verecekler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) sarsan konser soruşturması, yeni boyutlar kazanıyor. 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konser için belediyenin kasasından tam 759 milyon lira çıkarken, ilk incelemelerde 154 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahipleri dahil 14 kişi gözaltına alındı. Şimdi ise gözler, bu konserlerde sahne alan ünlü sanatçılara çevrildi. Bazı sanatçıların yakında ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

SANATÇILARDAN AÇIKLAMA

Sabah gazetesinin haberine göre, bazı sanatçılar bu iddialara karşı açıklama yaptı. Örneğin, Hadise yılbaşı konseri için 94 milyon lira değil, sadece 20 milyon lira aldığını duyurdu. Gülşen ise 78 milyonluk faturaya itiraz ederek, gerçek ücretinin 8 milyon lira olduğunu söyledi. Kenan Doğulu da benzer şekilde, 13.6 milyon yerine 7 milyon lira kazandığını belirtti. Rock grubu Mor ve Ötesi ise 71 milyon liralık iddiayı "tamamen asılsız ve fantastik" diye niteleyerek reddetti: "Bu tutarı aldığımıza dair söylentileri şaşkınlıkla izliyoruz."

Kaynak: Sabah