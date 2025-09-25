Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da: Kritik Görüşme Bugün! Gözler O Saate Çevrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme için New York’tan Washington’a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ı taşıyan “TRK” uçağı, başkent Washington’a yakın mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı’na indi.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise New York’taki temaslarının ardından Washington’a geçeceği bildirildi.

BLAIR HOUSE'DA KONAKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Havalimanından Beyaz Saray’a ait Blair House’a geçti. Öte yandan ABD Gizli Servisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konaklayacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye saatiyle 18.00-20.00 arasında Beyaz Saray'da olacak. Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te Türk-Amerikalı gazetecilerin de hazır bulunacağı görüşmede basın açıklaması yapacak.

Kaynak: AA