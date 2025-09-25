Cumhurbaşkanı Erdoğan Vietnam Devlet Başkanı ile Bir Araya Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temasları kapsamında bugün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA