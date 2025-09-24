'İklim Zirvesi'nde Konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Finans' Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen İklim Zirvesi’nde bir konuşma yaptı.

Erdoğan, Türkiye2nin iklim değişikliği ile mücadedele attığı adımları anlattı.

Türkiye’dE Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun, 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğuna işaret eden Erdoğan, “Emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarımız sürüyor” dedi.

2035 YILINI İŞARET ETTİ

İklim politikalarının enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi ana sütun üzerine inşa edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2035 yılına kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin enerji dönüşümündeli başarısını da vurgularken, "Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz” diye konuştu.

