Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede,Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da hazır bulundu.

'AB İLE İLİŞKİLERİ İLERLETMEDE KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Fransa'yla ticaret, enerji, savunma sanayii ile birçok alanda işbirliğini geliştirmeye gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkileri ilerletmede kararlı olduğunu, gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını belirtt. Erdoğan'ın ayrıca görüşmede, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan, Macron'a Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı anlayışla ilerletmek istediklerini aktardı.





Kaynak: Haber Merkezi