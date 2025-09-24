Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Görüştü - Resim : 1

Basına kapalı yapılan görüşmede,Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da hazır bulundu.

'AB İLE İLİŞKİLERİ İLERLETMEDE KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Fransa'yla ticaret, enerji, savunma sanayii ile birçok alanda işbirliğini geliştirmeye gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkileri ilerletmede kararlı olduğunu, gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını belirtt. Erdoğan'ın ayrıca görüşmede, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan, Macron'a Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı anlayışla ilerletmek istediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile Türkevi’nde GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile Türkevi’nde GörüştüDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron
Son Güncelleme:
Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Görüştü Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Görüştü
Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı Survivor'da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı
Kağıthane’de Dehşet! Avukata Kurşun Yağdırdı Kağıthane’de Dehşet! Avukata Kurşun Yağdırdı
Okan Buruk’un Tahtı Yerle Bir Oluyor! Galatasaraylı Yöneticinin Görüştüğü Ünlü Teknik Direktörü Resmen Açıkladılar Okan Buruk'a Veda!
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?