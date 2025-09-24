'Süreç Komisyonu' Yeni Aşamaya Geçiyor: Kadın ve Gençlik Örgütlerinin Dinlenmesi Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bir sonraki toplantısında kadın ve gençlik örgütlerinin yanı sıra ceza hukuku alanında uzman isimlerin de dinlenmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleşen komisyonun 12. toplantısı bugün yapıldı.

DİNLEME SÜRECİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Şu ana kadar yapılan 12 toplantının 8’inde, sürece dair görüş bildirmek üzere çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri komisyona davet edildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, dinleme sürecinin yavaş yavaş sona erdiğini belirterek, komisyonun artık yasa hazırlıkları için somut adımlar atmaya hazırlandığını açıkladı.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

YENİ YASAMA YILI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılış töreni yapılacağından, önümüzdeki hafta komisyonun toplanıp toplanmayacağı henüz netleşmedi. Ancak sonraki toplantıda kadın ve gençlik platformlarının yanı sıra ceza hukukçularının da görüşlerine başvurulması planlanıyor. Komisyonun, ekim ayının ikinci haftasında, Meclis’e sunulacak yasal düzenleme için çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Komisyon çalışmalarında, konuşmacı kurum temsilcilerinin sunumları sonrasında komisyon üyeleri genellikle söz almıyor. Davetlilerin görüşlerini aktardığı toplantılarda, sadece istisnai durumlarda soru-cevap bölümü gerçekleşiyor. Ancak geçen haftaki toplantıda bu uygulamadan sapılarak, bazı üyeler akademisyen ve uzmanlara sorular yöneltti.

KOMİSYONUN YOL HARİTASI

Komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos 2025’te yaparak çalışma esaslarını belirledi. Ardından 8 Ağustos’ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyona bilgilendirme sundu. 12 Ağustos’ta dinlenecek kurum ve kuruluşlara ilişkin öneriler alındı. 19 Ağustos itibarıyla ise davetli temsilcilerin görüşlerine başvurulmaya başlandı.

KİMLER DİNLENDİ?

Şimdiye kadar komisyona şehit aileleri, gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, baro başkanları, eski Meclis başkanları, işçi ve memur konfederasyonları ile işveren örgütlerinin temsilcileri katıldı. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sivil toplum temsilcileri ile “çatışma çözümü” konusunda çalışan akademisyen ve uzmanlar da komisyona davet edildi.

Kaynak: ANKA