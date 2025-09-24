Numan Kurtulmuş'tan Komisyon Toplantısında ‘Sona Yaklaştık’ Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 12. toplantısını gerçekleştirdi.

TBMM Tören Salonu’nda yapılan oturumda açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, geçen ayki toplantıya katılarak görüşlerini paylaşan ve dün hayatını kaybeden İHH yöneticisi Vahdettin Kaygan’ı andı.

'PLANLADIĞIMIZDAN DAHA DİSİPLİNLİ BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK'

Toplantıların geldiği noktayı özetleyen Kurtulmuş, komisyonun bugüne kadar 80 kişiyi dinlediğini, 50 saatten fazla görüşme yapıldığını ve 830 sayfaya ulaşan tutanakların oluşturulduğunu aktardı.

"Şimdi artık yavaş yavaş bu dinleme faslının sonuna doğru geliyoruz" diyen Kurtulmuş, Ekim ayında TBMM Genel Kurulu'na sunulacak öneri ve yasal düzenlemeler için rapor hazırlığına geçileceğini belirtti.

Kurtulmuş, "Bizim açımızdan planladığımız gibi, hatta planladığımızdan daha disiplinli ve verimli geçen bir süreç oldu. Burada herkes kendi fikirlerini dile getirdi, kimsenin fikirlerine, konuştuğuna müdahale etmedik, her birisi de kayda geçti. Ortak olarak söylenen hususlardan birisi 'Eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir fonksiyon icra etmiş olacak ve Türkiye siyaseti, Türkiye demokrasisi bakımından çok önemli bir eşik aşılmış olacak.' Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde şimdiye kadar getirdiğimiz disiplin ve çalışma bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne millet adına yaptığımız bu vazifenin bir sonucu olan görüşlerimizi bir rapor olarak iletmek mümkün olur" ifadelerini kullandı.

'10 ÜLKENİN FİLİSTİN'İ TANIMASI BÜYÜK ADIMDIR'

Son günlerde BM Genel Kurulu’nda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Kurtulmuş, Gazze konulu oturumlara geniş katılım sağlanmasının ve 10 ülkenin Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Birkaç sene önce "Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi ülkeler Filistin Devleti'ni tanıyacak" denilseydi, herkesin, bunun neredeyse imkansıza yakın bir şey olacağını söyleyeceğine işaret eden Kurtulmuş, "Uluslararası alanda, bu ülkeler de başta olmak üzere, insanlık cephesinin ortaya koyduğu fevkalade güçlü direniş ve İsrail'in siyonist rejiminin ortaya koyduğu insanlık suçlarına karşı artık vicdanın, insanlığın sınırlarının zorlanmış olması, dünyanın birçok yerinde Filistin davasına olan sempatiyi artırmış ve siyonist rejime karşı nefreti çoğaltmıştır. Batı ülkelerinin başkentinde bile siyonist rejime karşı olan nefretin herhalde tarihi olarak en yüksek noktada olduğunu söylemek hiç de abartılı olmayacaktır. Zaten bu durum, insanlık cephesinin ortaya koyduğu bu tavır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da yansımış, çok sayıda ülkenin temsilcisi Filistin davasına destek verdiğini ifade etmiştir" şeklinde konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMALARI TARİHİ NİTELİKTEDİR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimizin hislerine tercüman olarak, milletimizin çok ötesinde çok geniş bir coğrafyanın ve dünyanın hemen her yerindeki mazlum milletlerin temsilcisi, sözcüsü olarak hem Gazze özel oturumunda hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma, tarihi nitelikte konuşmalardır. Tarihe not düşülmüştür. Türk milletinin bütün olarak Filistin davasına vermiş olduğu destek bir kere daha teyit edilmiş ve bu destek de her türlü siyasi manipülasyonun üstünde vicdani ve insani gerekçelerle ortaya konulmuştur. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her iki oturumda ortaya koyduğu bu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim."

