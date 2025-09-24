Belediyeye Operasyonun Ardından Mansur Yavaş'tan Kritik Karar: Canlı Yayında Açıklayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Belediye'den yapılan ilk açıklamada Yavaş'ın saat 14.00'te konuşma yapacağı açıklandı. Konuşmada iddialara ve sürece ilişkin detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamaları gerekçe gösterilerek bir operasyon düzenlendi ve 13 belediye personeli gözaltına alındı. "Kamu zararı" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya belediyeden jet hızında yanıt gelirken, yapılan açıklamada eski başkan Melih Gökçek dönemi dosyaları hatırlatıldı. Gökçek dönemine ait dosyaların derdest edildiği bildirildi. Gözler, bugün kameraların karşısına geçerek iddialara ve operasyona yanıt verecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yapacağı kritik açıklamalara çevrildi.

ABB'DEN 'EŞİT ADALET' VURGUSU

Soruşturma kapsamında yapılan gözaltıların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ilk açıklamada, operasyonun siyasi boyutuna dikkat çekildi ve zamanlamasının manidar olduğu belirtildi. Açıklamada, Melih Gökçek dönemine ait ve kamuoyunca bilinen çok sayıda dosyaya dikkat çekilerek, adaletin herkes için eşit işlemesi gerektiği vurgulandı. Belediyenin açıklamasında, "Beklentimiz; soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır" ifadelerine yer verildi.

YAVAŞ'TAN BASIN TOPLANTISI KARARI

Belediye personeline yönelik bu operasyonun ardından Ankara'da siyasi kulisler hareketlendi. Mansur Yavaş'ın sessizliğini bozacağı ve bugün önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısında hem "kamu zararı" iddialarına yanıt vermesi hem de operasyonun perde arkasına dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hedef gösterilmiş, bunun üzerine Başkan Mansur Yavaş, 11 Kasım 2024'te belediyenin tüm konser etkinliklerinin ücretlerini ve ihalelerini şeffaf bir şekilde tek tek açıklamıştı. Tartışmalar sürerken geçen sene başlatılan soruşturma, dün bir operasyona dönüştürüldü ve 13 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Operasyonun siyasi yankılarını büyüten en önemli gelişme ise, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in gözaltı işlemlerinden yaklaşık 7 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu. Gökçek, "HAZIR MISIN ANKARA? HAZIR MISIN TÜRKİYE? ANKARA’DA MİLYARLIK VURGUN PATLIYOR…" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Gökçek'in operasyondan önceden haberdar olduğu ve soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği yorumlarına yol açtı.

SAVCILIK: 154 MİLYON TL KAMU ZARARI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Konser Soruşturması' kapsamında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda 32 konser hizmet alımında 154.453.221,60 TL kamu zararına yol açıldığını öne sürdü. Başsavcılık, şüphelilerin "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından 23 Eylül 2025 itibarıyla gözaltına alındıklarını duyurdu.

Gözaltına alınan 13 kişi arasında ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski daire başkan vekilleri ile şube müdür vekillerinin yanı sıra çeşitli organizasyon firmalarının sahip ve ortakları da bulunuyor. Halk TV'den Sibel Mazrek'in aktardığı bilgiye göre, gözaltındaki isimlerden yalnızca ikisinin aktif Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu, geri kalanların ise belediyede artık görev yapmadığı öğrenildi.

ABB'DEN RAPORLU YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan kapsamlı resmi açıklamada ise iddialar net bir dille reddedildi. Belediyenin kendi Teftiş Kurulu'nun ve Sayıştay denetimlerinin daha önce bir usulsüzlük bulmadığı belirtilen açıklamada, AK Parti döneminde 2014-2019 arası 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, kendi dönemlerinde 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcandığı rakamlarla ortaya konuldu.

Açıklamada asıl dikkat çekici nokta, Melih Gökçek dönemiyle ilgili yapılan suç duyuruları oldu. Bu dosyalardan 66'sının takipsizlikle sonuçlandığı, 5 dosyanın ise 6 yıldır hiçbir işlem yapılmadan bekletildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi