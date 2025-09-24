Suç Duyurusu Sonrası Özlem Çerçioğlu'ndan Dikkat Çeken Hamle! CHP'liyken Tahsis Etti, AKP'liyken Tahliye Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın'da siyasi gerilim tırmanıyor. CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen eski Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 2022'de Kuşadası Belediyesi'ne bedelsiz tahsis ettiği hizmet binası, şimdi tahliye talebiyle gündemde. Aydın Büyükşehir Belediyesi, protokole aykırı kullanım gerekçesiyle binanın zemin katının boşaltılmasını istedi. Kuşadası Kaymakamlığı da 22 Eylül tarihli yazısıyla bu talebi doğruladı.

Olayın kökeni, 24 Ağustos 2022'ye uzanıyor. O dönemde Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Kuşadası Belediyesi'ne ait mülk olan binayı 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etmişti. Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, “Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için büyükşehire ait olan bu binayı Kuşadası Belediyesi’ne devrediyoruz. Bundan sonra Kuşadası Belediyesi, Kuşadası halkına buradan hizmet edecek” demişti.

Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katıldığı törenden...

SUÇ DUYURUSUNDAN SONRA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Ancak tahsis sonrası protokolün ihlal edildiği iddiası, süreci tersine çevirdi. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çerçioğlu hakkında "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Günel, "Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı Özlem Çerçioğlu ve tüm ilgili kişiler hakkında suç duyurusu yapacağız" diyerek, söz hakkının engellendiğini de öne sürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye talebi, suç duyurusunun hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti. Binanın zemin katının protokole uymayan şekilde kullanıldığı belirtilirken, bu hamle siyasi çevrelerde "intikam" olarak yorumlandı. Çerçioğlu'nun CHP'den AKP'ye geçişi sonrası başlayan gerilim, belediye hizmetlerini ve hukuki süreçleri etkiliyor. Savcılığın suç duyurusunu incelemeye aldığı, ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatılabileceği ifade ediliyor.

