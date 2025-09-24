İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen 22. Olağanüstü Kurultay, muhalif delegeler tarafından mahkemeye taşınma riskiyle karşı karşıya. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bazı CHP delegeleri, kurultay için toplanan imza sayısının parti tüzüğündeki salt çoğunluk şartını sağlamadığını savunarak, kurultayın iptali için hukuki süreç başlatmayı planlıyor. Kurultayda Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilmişti.

'48. MADDE' DETAYI...

Parti tüzüğünün 48. maddesinin 5. fıkrasında yer alan, "Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir" hükmünü dayanak gösteren delegeler, 2023'teki kurultayda toplam delege sayısının 1.365 olduğunu ve salt çoğunluğun 684 imzayı gerektirdiğini belirtiyor. Buna karşın, son olağanüstü kurultay için sadece 662 delegenin imza verdiğini iddia ediyorlar. Bu eksiklik nedeniyle kurultayda güvenoyu istenmesini ve hatta delegelerden "güvensizlik" oyu talep edilmesini "hukukun ihlali" olarak nitelendiriyorlar.

GÖZLER DELEGELERİN KARARINDA

CHP yönetimi, kurultayın usule uygun gerçekleştiğini savunurken, bu gelişme parti içindeki gerilimi bir kez daha alevlendirdi. Mahkeme süreci, Özgür Özel'in liderliğindeki yönetimin geleceğini etkileyebilecek boyutta. Delegelerin mahkemeye başvurup başvurmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

