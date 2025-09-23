Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Bir Araya geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan son olarak, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. BM Genel Kurulu’na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile görüştü. Türkevi’nde gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Burhanettin Duran ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız hazır bulundu.

Kaynak: İHA