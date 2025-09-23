Acil Çağrılarda Şok Rakam! Her 10 Çağrıdan 6'sı Asılsız Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, kentte 112 Acil Çağrı Merkezlerine bu yılın 8 ayında yapılan çağrıların yüzde 62,5'inin asılsız çıktığını bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, acil durumlarda erken müdahalenin hayat kurtardığı belirtildi. Ancak, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen "asılsız çağrı" sorununun devam ettiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezlerimizde, 1 Ocak- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 milyon 621 bin 42 adet çağrı karşılandı. Bunlardan 3 milyon 977 bin 852'si vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 6 milyon 643 bin 190 oldu. Yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'i asılsız çıktı. Asılsız çağrı sorununa rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresi 9 dakika 25 saniye olarak gerçekleşti. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi