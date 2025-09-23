Acil Çağrılarda Şok Rakam! Her 10 Çağrıdan 6'sı Asılsız Çıktı

İstanbul’da 2025’in ilk 8 ayında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 10,6 milyon çağrının yüzde 62,5’inin asılsız olduğu açıklandı. Valilik, gereksiz aramaların hayati vakalara müdahaleyi geciktirdiğini hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Son Güncelleme:
Acil Çağrılarda Şok Rakam! Her 10 Çağrıdan 6'sı Asılsız Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, kentte 112 Acil Çağrı Merkezlerine bu yılın 8 ayında yapılan çağrıların yüzde 62,5'inin asılsız çıktığını bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, acil durumlarda erken müdahalenin hayat kurtardığı belirtildi. Ancak, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen "asılsız çağrı" sorununun devam ettiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezlerimizde, 1 Ocak- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 milyon 621 bin 42 adet çağrı karşılandı. Bunlardan 3 milyon 977 bin 852'si vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 6 milyon 643 bin 190 oldu. Yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'i asılsız çıktı. Asılsız çağrı sorununa rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresi 9 dakika 25 saniye olarak gerçekleşti. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz."

Bunu Yapan Yandı 15 Bin Lira Ceza Ödeyecek! Meclis'te 112 Acil Servis TrafiğiBunu Yapan Yandı 15 Bin Lira Ceza Ödeyecek! Meclis'te 112 Acil Servis TrafiğiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
Ankara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini Öldürdü Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini Öldürdü!
Döner Oldu 'Söner' Türkiye Avrupa'daki Savaşı Kazanamadı Döner Oldu 'Söner' Türkiye Avrupa'daki Savaşı Kazanamadı
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu