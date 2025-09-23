Kartalkaya Davasında Tutuklu Sayısı Arttı! Gözler 27 Ekim’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin ölümüne, 133 kişinin yaralanmasına yol açan yangın faciasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 19’u tutuklu toplam 32 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı, ölen iş insanı İrfan Acar’ın ailesinin hesaplarının incelenmesi talebini reddetti. Ayrıca tüm tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel

TUTUKLU SAYISI 20'YE ÇIKTI

Sanıklardan Kübra Demir, Ece Kayacan ve Doğan Aydın’ın tutuklanma talepleri reddedilirken, Mehmet Salun hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Böylece davada tutuklu sanık sayısı 20’ye yükseldi. Tutuksuz yargılanan sanıklar için ise adli kontrol şartı uygulanmaya devam edilecek. Yangın faciasına ilişkin davanın bir sonraki duruşması 27 Ekim’de görülecek.

