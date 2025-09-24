Mahkeme İle YSK ‘CHP Kongresi’ İçin Karşı Karşıya… Hukukçular Ne Diyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bugün yapılan İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin kararı, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na da yazılı olarak bildirildi.

AYNI MAHKEME ‘KAYYIM’ ATAMIŞTI

Aynı mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihinde aldığı ara kararla, CHP'nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Yerlerine aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu beş kişilik bir geçici kurul atanmış, ancak iki kurul üyesi daha sonra görevden çekilmişti.

Mahkeme ayrıca, partinin yürüttüğü tüm kongre sürecinin tedbiren durdurulmasına da hükmetmişti.

YSK'DAN DAHA ÖNCE ‘KONGRE YAPILABİLİR’ KARARI

CHP, mahkemenin kararını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşımıştı. YSK, 9 Eylül 2025 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına ve kongreye ilişkin işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından devam edilmesine karar vermişti. YSK, bu kararında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararına rağmen kongrenin gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmadığını belirtilmişti. Kurulun kararı Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul İl Seçim Kurulu’na da gönderilmişti.

OY KULLANAMAYACAK DELEGELER BELİRLENDİ

YSK kararında ayrıca, daha önce görevden alınan il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile mahkeme tarafından atanan geçici kurul üyelerinin olağanüstü kongrede “doğal delege” sıfatıyla oy kullanamayacağı hükme bağlamış ve olağan kurultay sürecinde yapılacak ilçe kongrelerinde seçilecek il delegelerinin de olağanüstü kongrede oy hakkı olmayacağını bildirmişti.

HUKUKÇULAR: YSK KARARLARI KESİNDİR

Anayasa’nın 79. maddesine dikkat çeken hukukçular, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin olduğunu, bu kararlara karşı başka bir yargı merciine başvurulamayacağını belirtti.

Dolayısıyla, YSK’nın “kongre yapılabilir” yönündeki kararı doğrultusunda, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yasal olarak yapılmasının önünde bir engel bulunmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA