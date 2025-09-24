İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'CHP' Kararı Sonrası YSK Acil Olarak Toplanıyor
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin bugün yapılan İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulmasına karar vermesi sonrası YSK saat 13.30'da acil olarak toplanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ile ilgili saat 13.30’da toplanıyor.
İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin yazısının gönderildiği Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Kongre’nin yapılmasının uygun olup olmadığı hususunda YSK’dan görüş istedi.
YSK, başvuruyu görüşmek üzere 13.30’da toplanıyor.
Kaynak: DHA
