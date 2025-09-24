Antalya'da 9 Kurşunla Katledilen Fadim’in Öldürülmeden Önce Şikayette Bulunduğu Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Atapark Konutları Sitesi yöneticisi olan Fadim Temirhanoğulları, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

KABUS SANDI GERİ UYUDU

Saldırı sırasında evde bulunan çiftin 16 yaşındaki kızları İ.T., silah sesine uyanmasına rağmen kabus gördüğünü zannederek tekrar uyudu. Sabah saatlerinde arkadaşının aramasıyla uyanan genç kız, annesini yerde kanlar içinde buldu. Durumu komşularına haber veren İ.T., annesinin hayatını kaybettiğini sağlık ekiplerinden öğrendi.

Katledilen Fadim Temirhanoğulları

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan Savaş Temirhanoğulları’nın Kemer’de bir eğlence mekanında çalıştığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin arkadaşı Fikret İnal ile birlikte Korkuteli'ne gittiğini tespit etti. İki şüpheli, gizlendikleri adreste suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SUÇ DUYURUSU ÖLÜMDEN ÖNCE GELMİŞ

Cinayetin ardından yapılan yargılamada kahreden bir detay ortaya çıktı. Fadim Temirhanoğulları'nın, ölümünden yaklaşık iki ay önce Savaş Temirhanoğulları hakkında “silahlı tehdit” ve “hakaret” suçlamalarıyla şikâyette bulunduğu, bu nedenle 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir dava açıldığı öğrenildi. Her iki dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi.

SAVCIDAN EK CEZA TALEBİ

Davanın altıncı duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak, sanık Savaş Temirhanoğulları’nın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", ayrıca silahlı tehdit ve hakaret suçlarından da cezalandırılmasını talep etti. Olayın ardından sanığa kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal için ise “kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla ceza istendi.

“OLAYI HATIRLAMIYORUM” SAVUNMASI

Sanık Savaş Temirhanoğulları, mahkemede kendini “Olayı hatırlamıyorum. Yakalanırken silahı ben teslim ettim” diyerek savundu. Fikret İnal ise olaya istemeden dahil olduğunu ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

TARTIŞMALI TANIK

Sanık avukatları, olaydan 15 gün önce maktulün evinden bir erkeğin çıktığını iddia eden komşu Ümit Ertürk’ün tanık olarak dinlenmesini talep etti. Ertürk, gece silah sesi duyduğunu ancak sesin dışarıdan geldiğini düşündüğünü, olaydan günler önce ise evden tanımadığı bir erkeğin çıktığını gördüğünü öne sürdü.

'KIZIMI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER'

Maktulün ailesi ve avukatları, tanığın yalan beyanda bulunduğunu savunarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Duruşmada söz alan Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı, “Kızımı 9 kurşunla vahşice öldürdüler. Sahte tanıklarla ceza indirimi almaya çalışıyorlar” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA