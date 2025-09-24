Ofiste Dehşet Anlar: İşten Çıkarılmaya Öfkelendi, Müdürünü Kaynar Suyla Haşladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre işten gerekçesiz çıkarılan E.A. isimli bir kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Olay anını kameraya kaydeden E.A., "Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" diyerek odadan çıktı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işten herhangi bir neden belirtilmeden çıkarıldığını öne süren E.A., durumu konuşmak üzere şantiye şefinin bulunduğu alana gitti.
KAYNAR SUYU ŞANTİYE ŞEFİNE DÖKTÜ
İddiaya göre, E.A. işten neden çıkarıldığını sorduğunda, şantiye şefi kendisine "işvereniniz ile görüşün" cevabını verdi. Bu yanıt karşısında öfkelenen kadın, "ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur" diyerek, beraberinde getirdiği elektrikli su ısıtıcısındaki kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döktü.
KAMERA O ANLARI KAYDETTİ
Sözlü tartışmanın ardından E.A. ofisten ayrıldı. Olay anını kaydeden kadın, kameraya "gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" ifadelerini de kullandı.
GÖZALTINA ALINDI
Vücuduna kaynar su dökülen şantiye şefi, tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi. E.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA