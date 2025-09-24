Ofiste Dehşet Anlar: İşten Çıkarılmaya Öfkelendi, Müdürünü Kaynar Suyla Haşladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işten herhangi bir neden belirtilmeden çıkarıldığını öne süren E.A., durumu konuşmak üzere şantiye şefinin bulunduğu alana gitti.

KAYNAR SUYU ŞANTİYE ŞEFİNE DÖKTÜ

İddiaya göre, E.A. işten neden çıkarıldığını sorduğunda, şantiye şefi kendisine "işvereniniz ile görüşün" cevabını verdi. Bu yanıt karşısında öfkelenen kadın, "ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur" diyerek, beraberinde getirdiği elektrikli su ısıtıcısındaki kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döktü.

KAMERA O ANLARI KAYDETTİ

Sözlü tartışmanın ardından E.A. ofisten ayrıldı. Olay anını kaydeden kadın, kameraya "gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" ifadelerini de kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Vücuduna kaynar su dökülen şantiye şefi, tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi. E.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

