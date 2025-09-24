Ağrı'da Kahramanca Müdahale Faciaya Dönüştü: Çocukları Kurtarmak İsterken Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. 24 Eylül 2025 tarihinde, Ağrı-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında, aniden yola fırlayan çocukları kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Berat Aslan'a bir otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler, olayın dramatik anlarını gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, Berat Aslan, çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için refleksle yola atladı. Ancak, hızını kesemeyen otomobilin şiddetle çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri ve polis, genç gencin kurtarılamadığını belirledi. Berat Aslan, olay yerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası, otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, sürücünün ifadesine başvurulurken, alkol ve hız kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA