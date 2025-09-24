Dev Otomobil Markasından Piyasaları Altüst Eden Karar! Üretimi Durdurdu: Yüzlerce Çalışan Evine Gönderildi
Otomobil sektöründe çalkantılar devam ediyor. Son olarak siber saldırıya uğrayan Jaguar Land Rover, üretimlerini 1 Ekim’e kadar durdurdu. Yaklaşık 50 bin aracın üretiminin aksayacağı belirtilirken çalışanlar geçici olarak evlerine gönderildi.
İngiltere merkezli otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, radikal bir karara imza attı. Dev şirket, siber saldırı gerekçesiyle durdurduğu üretim süresini 1 Ekim’e kadar uzattı. Bununla da kalmayan şirket, işçilerini eve gönderme kararı aldı.
DEV OTOMOBİL MARKASI ÜRETİMLERİ DURDURMA KARARI ALDI
Skynews'te yer alan habere göre; Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten firma, üretimdeki bu kesinti nedeniyle yaklaşık 50 bin aracın üretimini aksatacak ve milyarlarca sterlinlik gelir kaybı yaşanmasına yol açacak.
ÇALIŞANLAR EVLERİNE GÖNDERİLDİ
Üretim duraklaması, tedarikçileri de ciddi mali baskı altına sokarken, bazı tedarikçilerin ek destek olmadan iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.
Fabrika hatlarının felç olmasıyla yöneticiler, binlerce çalışanı geçici olarak evlerine göndermek zorunda kaldı. Şirket, üretim süresinin uzatılmasıyla operasyonel aksaklıkların giderilmeye çalışıldığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi