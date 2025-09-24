Dev Otomobil Markasından Piyasaları Altüst Eden Karar! Üretimi Durdurdu: Yüzlerce Çalışan Evine Gönderildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere merkezli otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, radikal bir karara imza attı. Dev şirket, siber saldırı gerekçesiyle durdurduğu üretim süresini 1 Ekim’e kadar uzattı. Bununla da kalmayan şirket, işçilerini eve gönderme kararı aldı.

DEV OTOMOBİL MARKASI ÜRETİMLERİ DURDURMA KARARI ALDI

Skynews'te yer alan habere göre; Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten firma, üretimdeki bu kesinti nedeniyle yaklaşık 50 bin aracın üretimini aksatacak ve milyarlarca sterlinlik gelir kaybı yaşanmasına yol açacak.

Dev otomobil markası üretimi durdurdu

ÇALIŞANLAR EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Üretim duraklaması, tedarikçileri de ciddi mali baskı altına sokarken, bazı tedarikçilerin ek destek olmadan iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Fabrika hatlarının felç olmasıyla yöneticiler, binlerce çalışanı geçici olarak evlerine göndermek zorunda kaldı. Şirket, üretim süresinin uzatılmasıyla operasyonel aksaklıkların giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi