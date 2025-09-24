Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7200’e Düşüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Bağ-Kur’lular için önemli bir açıklama geldi. Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur’luların emeklilikte erken faydalanabilmesi için gerekli prim gün sayısının 9.000’den 7200’e indirileceğini duyurdu. Yeni düzenlemesinin ise 2026 yılında devreye sokulması bekleniyor. Bu sayede 5 yıl erken emeklilik kapısı açılmış oluyor. Peki kimler erken emeklilikten yararlanacak? işte detaylar haberimizde...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de bulunan Bağ-Kur’luların uzun zamandır beklediği müjdeli haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında, Bağ-Kur’daki 9 bin gün prim şartının 7200 güne indirilmesi için Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlandığını ve 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, açıklamasında, Bağ-Kur’lu esnafın prim ödemekte zorlandığını, SGK’nın, prim ödeme tahsilatının diğer SSK’lılara göre düşük olduğunu ve 7200 prim gün konusunda müjdeli haberi vereceklerini söyledi.
YENİ DÜZENLEME İLE 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI ARALANDI
Mevcut uygulamada Bağ-Kur’lu erkekler 25 yıl çalışarak 9000 prim günü ile 60 yaşında, kadınlar ise 20 yıl çalışarak 7200 prim günü ile 58 yaşında emekli olabiliyor. Yeni düzenleme ile prim gün sayısı 7200’e indirilecek ve Bağ-Kur’lular yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Yaş şartlarında bir değişiklik yapılmayacak; kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak.
KİMLER BU DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK?
Düzenleme, özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde planlandı. Bakkal, kasap, berber, terzi gibi 10-15 kişilik işletme sahipleri bu kapsamda yer alacak. İsteğe bağlı sigortalılar ise düzenlemeden yararlanamayacak.
Bağ-Kur’luların prim ödeme konusunda karşılaştığı zorluklar ve SGK’nın prim tahsilatında yaşanan farklılıklar, düzenlemenin temel sebepleri arasında. Bu adım, küçük esnafın emeklilik hakkını kolaylaştırmayı ve erken emeklilik imkanını genişletmeyi hedefliyor.
NE ZAMAN HAYATA GEÇİRELECEK?
Düzenlemenin 2026 yılının ilk yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kesin detaylar resmi açıklamalarla netleşecek. Bağ-Kur’luların, emeklilik planlarını bu değişikliklere göre güncellemeleri öneriliyor.