Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7200’e Düşüyor

YENİ DÜZENLEME İLE 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI ARALANDI

Mevcut uygulamada Bağ-Kur’lu erkekler 25 yıl çalışarak 9000 prim günü ile 60 yaşında, kadınlar ise 20 yıl çalışarak 7200 prim günü ile 58 yaşında emekli olabiliyor. Yeni düzenleme ile prim gün sayısı 7200’e indirilecek ve Bağ-Kur’lular yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Yaş şartlarında bir değişiklik yapılmayacak; kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak.