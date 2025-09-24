Mahkeme 'Durdurma' Kararı Vermişti! CHP İstanbul Kongresi Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararının ardından olağanüstü kongre kararı almış, Özgür Çelik yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

12.24 SALONA HEYET GİTTİ

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 'durdurulması' talebi üzerine kongre salonuna giden heyet CHP yöneticileri tarafından karşılandı. CHP’li yetkililer ve kongreyi durdurmak üzere bina önüne gelen heyet arasında bir görüşme gerçekleşirken, heyet tarafından tutanak tutuluyor.

📍 CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulması talebi üzerine kongre salonuna giden heyet CHP yöneticileri tarafından karşılandı https://t.co/4GHOqPvGvK pic.twitter.com/IbM4HkEUly — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 24, 2025

12.00 'ÖZGÜR ÇELİK'İN ARKASINDAYIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, kayyım kararını tanımadıklarını bir kez daha vurgulayarak, kürsüden şöyle seslendi: Özgür Çelik’in dimdik arkasındayız onu destekliyoruz. İrade bu salonda. Mahkeme kararıyla kayyım olarak bu koltuklarda oturmaya çalışanalar bilin ki irade bu salonda başka irade yok. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağız. Örgütün iradesi dışında başka iradeyi tanımayacağız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

11.50 TUTUKLU BAŞKANLAR ANILDI

Sahnede tutuklu belediye başkanları ve parti görevlilerinin portreleri yer aldı.

11.45 AÇILIŞI GÖKHAN GÜNAYDIN YAPTI

CHP’nin İstanbul Kongresi’nin açılışını CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaptı. Günaydın salondakilere "Hazirun listemizi inceledim, yeterli çoğunluğumuz vardır, hayırlı olsun efendim" diyerek seslendi.

📍CHP’nin İstanbul Kongresi’nin açılışını CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaptı



🗣️'Hazirun listemizi inceledim, yeterli çoğunluğumuz vardır, hayırlı olsun efendim' https://t.co/xSH2AjW6Kx pic.twitter.com/RMooIDbJhf — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 24, 2025

11.40 CHP İSTANBUL İL KONGRESİ BAŞLADI

595 il delegesi, bugün saat 11.00 itibarıyla Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sandık başına gitmeye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşanmış, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar vermişti. CHP İstanbul İl Kongresi başladı.

MAHKEMEDEN 'DURDURMA' KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik

İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi istenmesi de mahkeme yazısında yer aldı.

'MAHKEME KARARIMIZA AYKIRI'

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hazırlanan karara ilişkin belge

YSK: ENGEL YOK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 5 Eylül 2025'teki kararında CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar vermişti.

CHP’nin İstanbul Kongresi hakkındaki durdurma kararı sonrasında gözler YSK’ya çevrildi. YSK’nın belirttiğine göre CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin devam etmesinin önünde engel bulunmuyor.

Öte yandan Anayasa'nın YSK kararlarının kesin olması ve bu kararlar aleyhine başka merci ve kanun yollarına başvurulmamasını öngördüğünü hatırlatan hukukçular da kongrenin devamı önünde engel olmadığını belirtti.

'OLAĞANÜSTÜ BİR KARAR'

Hukukçu Hüseyin Ersöz, mahkeme kararına ilişkin Sözcü TV ekranlarında açıklamalarda bulundu. Mahkemenin durdurma kararının olağanüstü bir karar olduğu vurgusunu yapan Ersöz "Mahkemenin daha önceki ara kararına atıfla böyle bir karar açıklaması olağanın akışına da ters bir durum. Mahkeme zaten bir yargılama yapıyor. Şuanda yargılamanın konusu olmayan bir durum var" diye konuştu.

'RİSKE ATMAYACAKLAR'

Ersöz, öte yandan kongrede tek aday olan Özgür Çelik'in oy kullanması durumuna ilişkin ise "Özgür Çelik oy kullanmayacaktır, onu riske atmayacaklardır" diye vurguladı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Mahkeme’nin kongre durdurma kararına CHP’den ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’dan geldi. Günaydın “Biz kongremizi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz” diyerek karara tepki gösterdi.

“KONGRE DURDURULAMAZ”

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısının bir karar olmadığını vurgulayan Günaydın “Aynı zamanda CHP İl Kongresi'nin yapılmasının iptal edilmesi anlamı da taşımıyor. Mahkeme yalnızca 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına ilişkin aldığı kararın uygulanmasını istiyor. Ancak 5 Eylül'de YSK "başlayan kongre durdurulamaz" kararı nedeniyle mahkemenin bu yazısı hiçbir sonuç doğurmaz” dedi.

Kaynak: ANKA