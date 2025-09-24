CHP İstanbul'da Sandık Başında! Olağanüstü Kongrede Kritik Seçim Günü, Özgür Çelik Yeniden Aday

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararının ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli "tedbir" kararıyla görevden alınan Özgür Çelik, yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

Özgür Özel, Özel, geçerli 835 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçilmişti

595 il delegesi, bugün saat 11.00 itibarıyla Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sandık başına giderek yeni il başkanını seçecek.

GÜRSEL TEKİN OY KULLANMAYACAK

Görevden alınan Özgür Çelik’in yerine il başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ise delege statüsünde olmadığı için oy kullanamayacak.

Daha önce CHP yönetimi, mahkeme tarafından verilen tedbir kararının düşürüldüğünü ileri sürerek kayyım atamasına itiraz etmişti. Ancak Tekin, bu süreçte göreve devam edeceğini açıklamıştı.

KURULTAY DAVALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Öte yandan İstanbul İl Başkanlığı davasıyla birlikte CHP’nin daha önceki kurultay süreçlerine dair açılan iki önemli dava da tek dosyada birleştirildi. Bunlar arasında, 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için açılan davalar bulunuyor. Mahkeme, dosyalar arasında “hukuki ve fiili bağlantı” olduğu gerekçesiyle birleşme kararı verdi. CHP’nin kurultayla ilgili davasının bir sonraki duruşması 24 Ekim saat 10.00’da görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi