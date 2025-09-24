CHP İstanbul'da Sandık Başında! Olağanüstü Kongrede Kritik Seçim Günü, Özgür Çelik Yeniden Aday

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasının ardından olağanüstü kongre kararı alan CHP’de kritik saatler başladı. 595 il delegesi, saat 11.00 itibarıyla Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sandık başına giderek yeni il başkanını seçecek. Yerine kayyım atanan Özgür Çelik, yeniden aday.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararının ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli "tedbir" kararıyla görevden alınan Özgür Çelik, yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

CHP İstanbul'da Sandık Başında! Olağanüstü Kongrede Kritik Seçim Günü, Özgür Çelik Yeniden Aday - Resim : 1
Özgür Özel, Özel, geçerli 835 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçilmişti

595 il delegesi, bugün saat 11.00 itibarıyla Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sandık başına giderek yeni il başkanını seçecek.

CHP İstanbul'da Sandık Başında! Olağanüstü Kongrede Kritik Seçim Günü, Özgür Çelik Yeniden Aday - Resim : 2

GÜRSEL TEKİN OY KULLANMAYACAK

Görevden alınan Özgür Çelik’in yerine il başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ise delege statüsünde olmadığı için oy kullanamayacak.

Daha önce CHP yönetimi, mahkeme tarafından verilen tedbir kararının düşürüldüğünü ileri sürerek kayyım atamasına itiraz etmişti. Ancak Tekin, bu süreçte göreve devam edeceğini açıklamıştı.

CHP İstanbul'da Sandık Başında! Olağanüstü Kongrede Kritik Seçim Günü, Özgür Çelik Yeniden Aday - Resim : 3

KURULTAY DAVALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Öte yandan İstanbul İl Başkanlığı davasıyla birlikte CHP’nin daha önceki kurultay süreçlerine dair açılan iki önemli dava da tek dosyada birleştirildi. Bunlar arasında, 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için açılan davalar bulunuyor. Mahkeme, dosyalar arasında “hukuki ve fiili bağlantı” olduğu gerekçesiyle birleşme kararı verdi. CHP’nin kurultayla ilgili davasının bir sonraki duruşması 24 Ekim saat 10.00’da görülecek.

CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' KararıCHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' KararıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Çelik Özgür Özel
Son Güncelleme:
Dev Otomobil Markasından Piyasaları Altüst Eden Karar! Üretimi Durdurdu: Yüzlerce Çalışan Evine Gönderildi Dev Otomobil Markası Üretimi Durdurdu
Deniz Çoban Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Yapılan Büyük Hakem Hatasını Açıkladı: Bu Olmasaydı Galip Gelecekti! Deniz Çoban Yapılan Büyük Hakem Hatasını Açıkladı
Gazze'de Çifte Katiam! 30 Filistinli Hayatını Kaybetti İsrail’in Gazze’deki Ölüm Kapanında Sayı 30’u Aştı
Samsun'da Bir Aile Dağılmıştı... Sanıklara 45'er Yıl Hapis Talep Edildi! Facianın Ardı İhmaller Zinciri Sanıklara 45'er Yıl Hapis Talep Edildi! Facianın Ardı İhmaller Zinciri
ÇOK OKUNANLAR
Mahkeme 'Durdurma' Kararı Vermişti! CHP İstanbul Kongresi Başladı 'Durdurma' Kararı Sonrasında Heyet CHP İl Kongresi’nde
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7.200’e Düşüyor Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik Müjdesi