Gazze'de Çifte Katiam! 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son hava ve topçu saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Gazze'nin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu atışlarının hedefi olurken, kentin üzerinde insansız hava araçlarının sürekli uçuş yaptığı belirtildi.

DEPOYA SIĞINANLARI HEDEF ALDILAR

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Gazze Belediyesi’ne bağlı Firas Çarşısı yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir depo alanını hedef aldı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

KORKUNÇ BOMBARDIMAN

Öte yandan, kentin güneyinde bulunan Sabra Mahallesi’nde el-Hams ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü. Sahabe Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine gerçekleştirilen bombardımanda ise 2 kadın yaşamını yitirdi.

Hem hava hem topçu saldırıları düzenlendi

ÇOK SAYIDA KİŞİ DE YARALANDI

Gazze'nin merkezi bölgelerinden Ömer el-Muhtar Caddesi’nde düzenlenen bir İHA saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda ise en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA