Gazze'de Çifte Katiam! 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

Yıllardır Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdüren İsrail saldırıların şiddetini artırarak hava ve topçu saldırıları da başladı. Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasında toplamda 33 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin 28’inin Gazze kentinde olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Gazze'de Çifte Katiam! 30 Filistinli Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son hava ve topçu saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Gazze'nin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu atışlarının hedefi olurken, kentin üzerinde insansız hava araçlarının sürekli uçuş yaptığı belirtildi.

Gazze'de Çifte Katiam! 30 Filistinli Hayatını Kaybetti - Resim : 1
İsrail'in saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybetti

DEPOYA SIĞINANLARI HEDEF ALDILAR

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Gazze Belediyesi’ne bağlı Firas Çarşısı yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir depo alanını hedef aldı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'de Çifte Katiam! 30 Filistinli Hayatını Kaybetti - Resim : 2

KORKUNÇ BOMBARDIMAN

Öte yandan, kentin güneyinde bulunan Sabra Mahallesi’nde el-Hams ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü. Sahabe Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine gerçekleştirilen bombardımanda ise 2 kadın yaşamını yitirdi.

Gazze'de Çifte Katiam! 30 Filistinli Hayatını Kaybetti - Resim : 3
Hem hava hem topçu saldırıları düzenlendi

ÇOK SAYIDA KİŞİ DE YARALANDI

Gazze'nin merkezi bölgelerinden Ömer el-Muhtar Caddesi’nde düzenlenen bir İHA saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda ise en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...Dünya

BM'den FIFA ve UEFA’ya Kritik İsrail Çağrısı!BM'den FIFA ve UEFA’ya Kritik İsrail Çağrısı!Spor

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin
Son Güncelleme:
Ve Anlaşma Tamam! Galatasaray’ın Kasası Parayla Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray'ın Kasası Tıka Basa Dolacak
Gayrimenkul Çetesi Çökertildi! 451 Kişi ve Ailelerinin Vatandaşlığı İptal Edilecek Sahte Belgeyle Yabancılara Ev Satmışlar!
Samsun'da Bir Aile Dağılmıştı... Sanıklara 45'er Yıl Hapis Talep Edildi! Facianın Ardı İhmaller Zinciri Sanıklara 45'er Yıl Hapis Talep Edildi! Facianın Ardı İhmaller Zinciri
Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7.200’e Düşüyor Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Mahkeme 'Durdurma' Kararı Vermişti! CHP İstanbul Kongresi Başladı 'Durdurma' Kararı Sonrasında Heyet CHP İl Kongresi’nde
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7.200’e Düşüyor Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik Müjdesi