Samsun'da Bir Aile Dağılmıştı... Sanıklara 45'er Yıl Hapis Talep Edildi! Facianın Ardı İhmaller Zinciri

Samsun'da 27 Nisan gecesi yaşanan trajik heyelan faciası, bir aileyi parçaladı. Adem Kaya (yaş belirtilmedi), 22.50 sıralarında Canik ilçesindeki bir petrol istasyonunda aracını yıkarken, eşi Çiğdem Kaya (31) yanında, kızları Ayla (5) ve Açelya Mina (7) ise araç içindeydi. Aniden 10-15 metre yükseklikten kaya ve toprak kütleleri yuvarlanmaya başladı. Tonlarca ağırlıktaki kütle aileyi kapladı. Anne Çiğdem Kaya ağır yaralı olarak kurtulurken, kurtarma ekiplerinin müdahalesine rağmen baba Adem ve kızları olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaya ailesi...

FACİADAN İHMALLER ZİNCİRİ ÇIKTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, facianın ihmaller zincirinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Petrol istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ve istasyon sorumlusu Kemal Yıldırım gözaltına alındı. Gedikli ifadesinde, istasyonun 2011'den beri faal olduğunu ve her şeyi mevzuata uygun yaptığını savundu, ancak oto yıkama alanının ruhsatı olmadığını kabul etti. Yıldırım ise "gayriresmi müdür" olarak çalıştığını ve Gedikli'nin talimatlarını uyguladığını belirterek sorumluluğu ona yükledi. Her ikisi de tutuklandı.

'UYARILMIŞ OLMALARINA RAĞMEN...'

Bilirkişi raporu, iş güvenliği uzmanının hazırladığı risk analizinde "doğal afetler" başlığı altında heyelan, toprak kayması ve kaya düşmesi tehlikelerinin belirtilmesine rağmen, yetkililerin gerekli önlemleri almadığını tespit etti. Ayrıca, oto yıkama bölümünün tesisin vaziyet planı projesinde yer almadığı, ruhsat veya işletme izni alınmadığı vurgulandı. İddianamede, sanıkların "Oto yıkama için ruhsat başvurusu yapmayarak denetim imkânını ortadan kaldırdılar, risk analizinde tespit edilen tehlikeler konusunda uyarılmış olmalarına rağmen ilgili alana dair önlemleri almadılar" denildi.

45 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık, iki sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan her biri için 45 yıla kadar ağır hapis cezası talep etti. İddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Canik Belediyesi yetkilileri hakkında da aynı suçtan ayrı bir soruşturma devam ediyor. Bu dava, benzer ihmallerin önlenmesi için emsal niteliğinde olacak.

Kaynak: Hürriyet