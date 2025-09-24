Gayrimenkul Çetesi Çökertildi! 451 Kişi ve Ailelerinin Vatandaşlığı İptal Edilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için “muvazaalı gayrimenkul satışı” yapan organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt lideri M.A.’nın da aralarında bulunduğu 106 şüpheli yakalandı.

106 GÖZALTI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında yapılan çalışmalarda, CİMER üzerinden gelen bir ihbarın soruşturma başlatılmasına neden olduğu belirtildi.

Soruşturmada, Türk vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi olmadan, aracı şirkete ait veya satıcının kendisine ait paranın alım-satım yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu yolla vatandaşlık almak isteyen yabancılardan maddi menfaat sağlandığı, ayrıca sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları düzenlettirilerek devletin zarara uğratıldığı belirlendi.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK

Örgütün, 451 yabancıya aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edildi. Yerlikaya, "Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında 1 örgüt lideri, 2 örgüt yöneticisi, 82 gayrimenkul değerleme uzmanı ve 46 örgüt mensubu olmak üzere toplam 131 kişi hakkında işlem yapıldı. 23 Eylül 2025 sabahı 06.15’te İstanbul dahil 19 ilde başlatılan operasyonlarda 106 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturmada ayrıca şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 anonim şirkete, 1240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu. Operasyonlarda ele geçirilen mal varlıkları arasında ise 270 bin 270 dolar, 5 bin 840 euro, 121 bin 715 TL, 13 adet 1 gramlık altın, 1 adet çeyrek altın, 1 altın yüzük, 2 altın kolye, 1 altın kolye ucu, 1 altın küpe, 1 ruhsatlı tabanca ve 339 fişek yer aldı.

Bakan Yerlikaya, “Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

