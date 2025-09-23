Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...

İsrail güçlerinin saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yardım engellemelerinin de devam etmesiyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bildirildi.

Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun saldırıları ve açlık ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi de artık ayakta duramıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, sağlık sisteminin durumuna ilişkin güncel açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki sağlık sistemi son nefesini veriyor. Sağlık sisteminden geriye kalanı kurtarmaya yönelik tüm girişimler, hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin sistematik olarak yok edilmesi baskısı altında başarısızlığa uğrayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız... - Resim : 1

TIBBİ YARDIMLAR DA ENGELLENİYOR

Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, binalar, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı evler, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapıyı da hedef alıyor. İsrail'in tıbbi malzeme, ilaç, yakıt ve insani yardım girişini de kısıtlayan ablukası altında binlerce hasta ve yaralının hayatının kurtarılmaya çalışıldığı hastaneler kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, yakıt krizinin tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 65 bin 382 OlduGazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 65 bin 382 OlduDünya
Gazze'de Korkunç Katliam! Mülteci Kampı, Üniversite, Ev... İsrail Hepsini BombaladıGazze'de Korkunç Katliam! Mülteci Kampı, Üniversite, Ev... İsrail Hepsini BombaladıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 65 bin 382 Oldu Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 65 bin 382 Oldu
Gazze'de Korkunç Katliam! Mülteci Kampı, Üniversite, Ev... İsrail Hepsini Bombaladı Gazze'de Korkunç Katliam! Mülteci Kampı, Üniversite, Ev... İsrail Hepsini Bombaladı
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’