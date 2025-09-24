20 Yıllık İşbirliği… BOTAŞ'tan Mercuria ve Woodside ile Uzun Vadeli LNG Anlaşması, İmzalar New York’ta Atıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji alanında küresel çapta adımlar atan Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki konusunda iki dev enerji şirketiyle tarihi anlaşmalara imza attı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), dünyanın önde gelen enerji firmalarından Mercuria ve Avustralya merkezli Woodside Energy ile uzun vadeli LNG anlaşmaları gerçekleştirdi.

İMZALAR NEW YORK’TA ATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki temasları kapsamında, enerji alanında stratejik anlaşmalar yapıldı. Bu kapsamda, BOTAŞ ile Mercuria arasındaki LNG tedarik anlaşması, New York’taki Türkevi’nde BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ve Mercuria Başkanı Daniel Jaeggi tarafından imzalandı.

Alparslan Bayraktar

20 YILLIK LNG TEDARİKİ: 70 MİLYAR METREKÜP

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün, önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanıyacak bir anlaşmayı imzaladık. Mercuria ile bu anlaşma kapsamında kurulacak ortaklığın, BOTAŞ’ın küresel LNG sahnesinde önemli bir pozisyon elde etmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu anlaşma ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Anlaşma kapsamında 2026-2045 yılları arasında BOTAŞ, her yıl yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG alımı yapacak. Teslimatlar ağırlıklı olarak kış aylarında gerçekleşecek ve ABD limanlarından yola çıkan LNG, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Kuzey Afrika’daki gazlaştırma terminallerine de ulaştırılabilecek.

WOODSİDE İLE YENİ ORTAKLIK ADIMI

BOTAŞ’ın LNG stratejisinin ikinci ayağını ise Avustralyalı enerji şirketi Woodside oluşturuyor. İki taraf arasında uzun dönemli bir ön mutabakat metni imzalanarak 2030’dan itibaren 9 yıl süreyle yaklaşık 5,8 milyar metreküplük LNG tedariki için niyet beyan edildi. Tedarik, ağırlıklı olarak Louisiana LNG Projesi’nden sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Bakan Bayraktar, "BOTAŞ ile Woodside arasında kıtalar arası bağlantı kuran bir anlaşmanın imzalanmasına tanıklık ediyoruz. Bunun, BOTAŞ ve Woodside arasında başarılı bir ortaklığın başlangıcı olacağına inanıyoruz. Şirketler, öngörülen bir LNG satış anlaşmasının ötesinde ilişkilerini genişletme ve daha geniş bir bölgede stratejik işbirliği inşa etme niyetlerini şimdiden dile getirdiler. Biz de bu vizyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ VİZYONUNA GÜÇLÜ KATKI

Yapılan bu anlaşmalar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirme ve küresel enerji ticaretinde daha aktif bir rol oynama hedefleriyle doğrudan örtüşüyor. Aynı zamanda LNG kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Enerji uzmanlarına göre, hem Mercuria hem de Woodside ile kurulan bu yeni iş birlikleri, BOTAŞ’ın sadece bölgesel değil, küresel ölçekte LNG ticaretinde daha etkin bir aktör haline gelmesinin önünü açabilir.

Kaynak: AA