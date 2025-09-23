Samsun’da Yunus Polisleri Kaza Yaptı! 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Yağızspor Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Memiş Aksoy yönetimindeki 55 AOH 794 plakalı hafif ticari araç ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekibinin bulunduğu Emre E.’nin kullandığı 55 A 4857 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine girdi.

Kazada motosiklette bulunan yunus polisleri Emre E. ve Emre E. yaralandı. Yaralı polisler olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA