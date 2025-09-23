Burdur’da Pazarda Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Burdur’da Peynir Pazarı’nda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Burdur’da Pazarda Kavga: 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki pazarda yaşandı. İddiaya göre, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Selahattin C. ve Hayrullah Ş., müşteri nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü atışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa ve kepçeyle saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Burdur
Amasya'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı Amasya'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bodrum’da Hesap Kavgası! 2 Tutuklama Bodrum’da Hesap Kavgası! 2 Tutuklama
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu