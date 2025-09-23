Burdur’da Pazarda Kavga: 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki pazarda yaşandı. İddiaya göre, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Selahattin C. ve Hayrullah Ş., müşteri nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü atışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa ve kepçeyle saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA