Bodrum’da Hesap Kavgası! 2 Tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 21 Eylül’de bir kafede hesap kavgası sonrası tabancayla kurşun yağdırılan olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Barış Meydanı’nda bulunan Denizciler Derneği kafesinde yaşanan olayda, iddiaya göre müşteri olarak bulunan B.İ., S.C.K. ve E.K. hesap ödemeden mekandan ayrılmış, kısa süre sonra yeniden kafeye gelen şahıslar çalışanlarla tartışmaya girmişti. Arbede sırasında S.C.K. belinden çıkardığı tabancayla iş yerine art arda ateş etmiş, kurşunların hedefi olan kafede cam ve duvarlara mermiler isabet etmişti. Olayda yaralanan olmazken müşteriler panik halinde dışarı kaçmıştı.

POLİS YAKALADI

Saldırı sonrası kaçmaya çalışan S.C.K. ile G.İ. polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalanırken, diğer şüpheli B.İ. de kısa sürede gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, S.C.K. ve E.K.’nin tutuklanmasına karar verirken, B.İ. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

