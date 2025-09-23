Van'da Alev Alan Otomobil Panik Yarattı

Van'da seyir halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Van'da Alev Alan Otomobil Panik Yarattı
Van'da seyir halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Van-Erciş kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen İran plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve itfaiye ekipleri, alev alan otomobile ve yangının sıçradığı çalılıklara müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

