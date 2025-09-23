Karabük Yenice’de Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Yassıkaya Tüneli mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü Tolga İ. ve yolcu Selma İ. yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Karabük-Yenice kara yolu Yassıkaya Tüneli mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Tolga İ. idaresindeki 67 TM 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada sürücü Tolga İ. ile araçta yolcu olarak bulunan Selma İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

