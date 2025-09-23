Karabük Yenice’de Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Karabük-Yenice kara yolu Yassıkaya Tüneli mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Tolga İ. idaresindeki 67 TM 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada sürücü Tolga İ. ile araçta yolcu olarak bulunan Selma İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA