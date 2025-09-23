Karabük Eflani’de Kaçak Kazıya Suçüstü
Karabük’ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda kazma, kürek ve ip gibi malzemeler ele geçirilirken, şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük’ün Eflani ilçesinde, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin define aramak için kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Operasyonda, şüphelilerin kullandığı kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir ip ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA