Karabük Eflani’de Kaçak Kazıya Suçüstü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük’ün Eflani ilçesinde, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin define aramak için kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir ip ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA