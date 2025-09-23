Antalya Döşemealtı’nda Uyuşturucu Operasyonu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında bir evde 4 kilo 830 gram kokain, 10 gram kubar esrar ve hassas terazi bulundu. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi.

Antalya Döşemealtı’nda Uyuşturucu Operasyonu
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde uyuşturucu ticareti şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin ikametinde yapılan detaylı aramada 4 kilo 830 gram kokain, 10 gram kubar esrar ve uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Antalya
