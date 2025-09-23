Diyarbakır Bağlar’da 5 Katlı Binada Yangın
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, TOKİ 2’nci etapta bulunan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde, TOKİ 2’nci etapta yer alan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla fark edildi. Olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle binada bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, yangının çıkış nedenini belirlemek için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
