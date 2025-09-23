Ankara Etimesgut’ta Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 4 Kişi Yaralandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara Etimesgut’ta Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 4 Kişi Yaralandı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi’nde sabah saat 10.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, hasar gören araçları olay yerinden kaldırarak temizlik çalışmalarına başladı. Kazanın nedenine ilişkin polis tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

