Aydın'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Aydın’ın Köşk ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Motor bölümünde başlayan alevler kısa sürede aracı sararken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Otobüsteki 28 yolcu zamanında tahliye edilerek başka bir araçla yollarına devam etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Aydın’dan Denizli yönüne gitmekte olan 35 PK 956 plakalı otobüsün Köşk ilçesi civarına ulaştığı sırada meydana geldi. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden şoför, aracı hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu otobüs tamamen yanarak hurdaya döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

