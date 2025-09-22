Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! 4 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yozgat’ta Sarıkaya Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

JASAT ile düzenlenen operasyonda Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar olay yerinden araçlarıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaçakçıların kazıda kullanılan kazma, çapa, 2 adet kürek ve metal el detektörü ele geçirildi.

Kaynak: İHA