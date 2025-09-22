Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! 4 Gözaltı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, define bulma umuduyla kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı.

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! 4 Gözaltı
Yozgat’ta Sarıkaya Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

JASAT ile düzenlenen operasyonda Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar olay yerinden araçlarıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! 4 Gözaltı - Resim : 1

Kaçakçıların kazıda kullanılan kazma, çapa, 2 adet kürek ve metal el detektörü ele geçirildi.

Kaynak: İHA

ÇOK OKUNANLAR
