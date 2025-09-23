Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında, 200 adet gümrük kaçağı termos, 110 paket kaçak elektronik sigara kiti ile 1200 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.

Kaynak: AA