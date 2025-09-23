Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.

Son Güncelleme:
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında, 200 adet gümrük kaçağı termos, 110 paket kaçak elektronik sigara kiti ile 1200 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Samsun Operasyon
Son Güncelleme:
Karabük Yenice’de Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı Karabük Yenice’de Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Van'da Alev Alan Otomobil Panik Yarattı Van'da Alev Alan Otomobil Panik Yarattı
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’